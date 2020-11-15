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السويحلي : هدف مشاركتي في حوار تونس نجح وهو خارطة طريق للإنتخابات

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن رئيس مجلس الدولة السابق ، عبدالرحمن السويحلي ، نجاحه في الهدف الذي شارك من أجله في حوار تونس ألا وهو إقرار موعد للإنتخابات .

وقال السويحلي في تدوينة عبر صفحته الرسمية : ” نجحنا في التوافق مع زملائنا على خارطة الطريق نحو إجراء الإنتخابات في 24 ديسمبر 2021 وهو السبب الرئيسي لمشاركتي في ملتقى الحوار السياسي “ .

و أكد السويحلي ، أن إعادة الأمانة للشعب ( أي بالإنتخابات ) هي الهدف المنشود وقال : ” عملنا بكل قوة على إعلاء المصلحة الوطنية والتوافق الشامل بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة ” في إشارة ضمنية لحزب العدالة والبناء دون تسميته .

السويحلي في ختام جلسة الأحد من حوار تونس

وكان السويحلي قد أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي بعد دقائق من إعلان اسمه كمشارك في الحوار ، بأن هدفه من المشاركة هو العمل لأجل الإنتخابات وأشار يومها إلى أن ماعدا ذلك سيكون فشلًا في هذا الإستحقاق ( الإنتخابات ) الذي يطلبه كل الليبيين .

وكشفت مصادر من داخل فريق الحوار بتونس لـ المرصد عن خوض السويحلي مناقشات حادة ضد الإخوان المسلمين والمتحالفين معهم ضد ” صفقة ” كانت ستمنحهم ” قبلة حياة ” وتسمح باستمرار تغلغلهم في المؤسسات وتُبعد الإنتخابات ما أدى لصراعات كبيرة في الماضي  .

وكان السويحلي قد شن خلال هذا العام والعام الماضي هجومًا لاذعًا على حزب العدالة والبناء حد اتهامه لهم بالتسبب في كل الحروب والتغلغل في مؤسسات الدولك قبل أن يتهمه الحزب بقضية فساد ثبت عدم صحتها وقد استخدم الإخوان فيها منصب خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة القيادي في الحزب ذاته قبل ان يتراجع الأخير عن اتهاماته .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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