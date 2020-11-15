عاجل // ويليامز : علمت بوجود خروقات و نجري تحقيقا شامل بشأنها لأن المال السياسي يقوض و يعرقل العملية برمتها

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس، إنها علمت بوجود خروقات، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا شامل لأن المال السياسي يقوض و يعرقل العملية برمتها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس، إنها علمت بوجود خروقات، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا شامل لأن المال السياسي يقوض و يعرقل العملية برمتها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك