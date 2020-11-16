عاجل // وليامز: هناك ” ديناصورات” سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس، إن هناك ” ديناصورات” سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض .
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قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس، إن هناك ” ديناصورات” سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لايوجد ديناصورات سياسية فى ليبيا بل صرصورات ساذجة من الخوان تسيطر على مفاصل الدول باسلوب نجس وفاسد ونهايتهم حتمية السحق تحت النعال
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