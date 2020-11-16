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عاجل // وليامز: هناك ” ديناصورات” سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس، إن هناك ” ديناصورات” سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • لايوجد ديناصورات سياسية فى ليبيا بل صرصورات ساذجة من الخوان تسيطر على مفاصل الدول باسلوب نجس وفاسد ونهايتهم حتمية السحق تحت النعال

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