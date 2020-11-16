عاجل // وليامز: هناك ” ديناصورات” سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس، إن هناك ” ديناصورات” سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض .

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