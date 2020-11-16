البعثة الأممية تحذر “ديناصورات السياسة” و تتوعد “المال السياسي” بعقوبات رادعة

توعدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ، كل من يسعى لعرقلة ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بعقوبات رادعة، مشيرة إلى أنها علمت بوجود خروقات خلال انعقاد جلسات .

و أضافت ويليامز ، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء جلسات الحوار ، أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات ، مشيرة إلى انها ستجري تحقيقا شامل لأن المال السياسي يقوض و يعرقل العملية برمتهاو حذرت ويليامز من وصفتهم بـ ” ديناصورات” سياسية ، مؤكدة أنهم وجب عليهم التفاعل مع الحوار وإلا كان مآلهم الانقراض .

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