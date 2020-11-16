ويليامز : ليبيا بحاجة لحكومة تكنوقراط تنتشلها من أزمتها الراهنة

أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الإثنين، أن ملتقى الحوار السياسي في تونس يسعى لتغيير الوضع الراهن عبر تشكيل حكومة تكنوقراط بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها ، مشددة على أن ليبيا بحاجة لحكومة قوية و موحدة لإنتشالها من الأزمة الراهنة.

و أوضحت ويليامز ، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء جلسات الحوار ، أن قانون العزل السياسي لـ منع ترشح متقلدي المناصب منذ عام 2014 في الرئاسي والحكومة الجديدة لم يحصل على النسبة القانونية التي أقرتها لائحة الملتقى بـ 75 بالمئة .

و أضافت المبعوثة الأممية بالإنابة إنه تم تحقيق توافق حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب .

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