وليامز : اليوم مهم حتى تستعيد ليبيا وحدتها و سيادتها المفقودة

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الإثنين، إن الشعب الليبي استعاد اليوم سيادة بلاده المفقودة منذ 2011، مشددة على أنه لايمكن حل عشر سنوات من الصراع فى أسبوع واحد .

و أوضحت ويليامز ، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء جلسات الحوار ، أنه تم التوافق على اجراء الانتخابات في 24ديسمبر 2021، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية ستعمل لمدة 60 يوم لوضع أسس العملية الانتخابية و أشارت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى أن المشاركين سيعودون لدوائرهم الانتخابية للمشاورات.

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