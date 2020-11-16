عمل الوفاق تدرس تسوية 650 حالة ازدواج وظيفي

قامت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق، التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بدراسة مستندات 650حالة ازدواج وظيفي ضمن الدفعة 186.

وأكد رئيس اللجنة والمدير العام للمركز مسعود القذافي، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل بموقع “فيسبوك”، أن مهام اللجنة واختصاصاتها متمثلة في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط وليست لجنة إفراجات .

وفي وقت سابق، بحثت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق، تسوية أوضاع الازدواج الوظيفي لـ 210 حالات ازدواج وظيفي ضمن الدفعة 185 .

وطالبت اللجنة من مكاتب العمل بالوزارة الإسراع في استلام النسخ الورقية، مشيرة الى أن الدفعة ستحال إلى وزارة المالية بحسب السياق المتبع .

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