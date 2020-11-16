تونس| «الرعيض»: لم يتم الاتفاق على آلية اختيار سلطة تنفيذية بسبب التشبث بترشيح شخصية جدلية

أكد عضو مجلس النواب المقاطع والمشارك في ملتقى الحوار السياسي في تونس، محمد الرعيض، أن جلسات الجولة الأولى انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وقال «الرعيض»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الإثنين، “اختتمت الليلة جلسات الجولة الأولى للحوار السياسي بتونس دون التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بآلية ترشيح واعتماد أسماء المرشحين لتولي المناصب التنفيذية لقيادة المرحلة التمهيدية”.

وأضاف؛ “للأسف كان ذلك نتيجة تشبث مجموعة من أعضاء لجنة الحوار بترشيح شخصية جدلية كان لها دور رئيسي في إفشال المسار السياسي ودعم الحرب الأخيرة على طرابلس”.

وختم عضو مجلس النواب المقاطع منشوره قائلًا: “سوف نواصل بذل مجهوداتنا حتى نتكمن من الوصول إلى توافق على تسمية شخصيات قادرة على توحيد الحكومة وكافة المؤسسات والاستعداد لتوفير المناخ الملائم للوصول لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة”.