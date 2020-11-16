“وليامز”: الحوار الليبي توافق على شروط الترشح واختصاصات الحكومة

متابعة/218

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز إن المسار السياسي في ليبيا بدأ في العمل الجاد لإنهاء الحرب وتوحيد البلاد وستكون خلال الأسبوع المقبل فرصة لنقاش ما تم إنجازه في حوار تونس.

وأضافت “وليامز” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في وقت متأخر مساء الاثنين ” أمامنا الكثير من العمل واتفقنا على إعادة اللقاء مرة أخرى وحققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة تشمل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح والفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء فالأغلبية من المشاركين مع تغيير المشهد السياسي في البلاد”

وأفردت “وليامز” مساحة واسعة خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الانتخابات موضحةً أن إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه، مؤكدةً على أن حكومة الوفاق ستقدم الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما ألمحت إلى ضرورة الحاجة إلى الإطار قانوني للانتخابات المقبلة .

وفيما يتعلق بملابسات مادار في حوار تونس أكدت وليامز أن البعثة ستنشر كل الوثائق التي توافق عليها الملتقى كما أوضحت ما حدث في مقترح استبعاد المسؤولين السابقين عن الترشيحات بأن المشاركين في الحوار لم يصلوا إلى نسبة 75% لفرض منع ترشيح الأعضاء السابقين للحكومات والرئاسي والنواب.. وأنه ستكون هناك لجنة قانونية لمعاجلة المسألة الدستورية.

وحول ملف الفساد الذي طال حتى أجواء الحوار في تونس عبر ما تم تداوله عن وجود رشى ومال سياسي فاسد لتقديم ملفات المرشحين -وفي ردها على سؤال لموفد قناة 218 نيوز، قالت “وليامز” : (أجريت تحقيقاً كاملاً حول الأخبار المتواترة عن تقديم أموال من بعض الشخصيات السياسية لبعض المشاركين .. والذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار).

وأفاد موفد “218” إلى تونس- في وقت سابق – بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قررت مساء الأحد، تأجيل ملتقى الحوار السياسي الليبي أسبوعا، مع الإبقاء على فرضية عقده عبر تطبيق زوم، كما ذكر أن مقترح منع أعضاء الحكومة السابقين والنواب من الترشح للحكومة الجديدة، فشل بتحقيق النصاب المطلوب من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس.

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