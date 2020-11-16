الرعيض: التشبث بترشيح شخصية جدلية حال دون التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية

كشف عضو مجلس النواب الموازي والمشارك في ملتقى الحوار السياسي في تونس، محمد الرعيض، اليوم الاثنين، أن جلسات الجولة الأولى من الملتقى انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الرعيض، في منشور عبر حسابه بموقع ” فيسبوك”، أن الملتقى لم يتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بآلية ترشيح واعتماد أسماء المرشحين لتولي المناصب التنفيذية لقيادة المرحلة التمهيدية، مضيفا أنه للأسف كان ذلك نتيجة تشبث مجموعة من أعضاء لجنة الحوار بترشيح شخصية جدلية كان لها دور رئيسي في إفشال المسار السياسي ودعم الحرب الأخيرة على طرابلس .

وأشار الرعيض إلى مواصلة الجهود من أجل تسمية شخصيات قادرة على توحيد الحكومة وكافة المؤسسات والاستعداد لتوفير المناخ الملائم للوصول لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

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