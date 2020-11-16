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الرعيض: التشبث بترشيح شخصية جدلية حال دون التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف عضو مجلس النواب الموازي والمشارك في  ملتقى الحوار السياسي في تونس، محمد الرعيض، اليوم الاثنين، أن جلسات الجولة الأولى من الملتقى انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الرعيض، في منشور عبر حسابه بموقع ” فيسبوك”، أن الملتقى لم يتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بآلية ترشيح واعتماد أسماء المرشحين لتولي المناصب التنفيذية لقيادة المرحلة التمهيدية، مضيفا أنه للأسف كان ذلك نتيجة تشبث مجموعة من أعضاء لجنة الحوار بترشيح شخصية جدلية كان لها دور رئيسي في إفشال  المسار السياسي ودعم الحرب الأخيرة على طرابلس .

وأشار الرعيض إلى مواصلة الجهود من أجل تسمية شخصيات قادرة على توحيد الحكومة وكافة المؤسسات والاستعداد لتوفير المناخ الملائم للوصول لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • مع إحترامي وتقديري لاهلنا في مدينة مصراته والحكماء والوطنيين فيها إلا أنه للاسف مازالت هناك فئة او مجموعة مؤثرة تعتقد أن مصراته هي ولية أمر ليبيا وأن مصراته هي الوصية علي هذه الثورة…أقصد النكبة …دائما أقول أن طالب الولاية لا يولي…من يجري ويكولس من اجل تنصيبه لمركز فهو طامع وأناني ولا ثقة فيه….الحل سيكون من الخارج وسيتم فرض شخصية من خارج الملعب الحالي ويتم تثبيته والاعتراف به دوليا وهذا الذي سيحدث كما حدث مع السراج ولكن لمدة أقل ..ممكن سنتان او ثلاث علي أقصي تقدير….نرجو من الله ان يلهمنا الصبر والقدرة وأن يوفق كل من أراد بهذه البلا\د خيرا وأن يحفظنا من الفتن ماظهر منها وما بطن …اللهم آمييييييييين……………..

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