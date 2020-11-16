افحيمة تعليقا على فشل حوار تونس: “الحلول المعلبة المستوردة لا تأتي بخير “

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، الاثنين، إن فشل حوار تونس هو دليل جديد على أن “الحلول المعلبة المستوردة لا تأتي بخير ” .

وأضاف افحيمة في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك” تعليقا على فشل الحوار، أن محطة النهاية التي وصل اليها حوار تونس كان من المفترض أن تكون هي محطة الانطلاق، مبينا أنه قد تم التوافق عليها في حوارات سابقة، لكن مبدأ تجيير نجاحات الغير كان هو المبدأ الحاكم لدى المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز على ما يبدو” ..

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما حدث يؤكد أن المشكلة في ليبيا أصبحت مشكلة أسماء أي ” من يتقلد ماذا” ؟، ولم تعد قضية وطن، معتبرا أن النجاح ليس كلمة تقولها وليامز في مؤتمر صحفي و تتلقفها وسائل الاعلام لتثبت بها نجاحها في مواضع فشل غيرها.

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