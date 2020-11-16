“بلدي اجدابيا”.. متابعة مشروع رصف شوارع المدينة

يواصل المجلس التسييري لبلدية اجدابيا إشرافه على مشاريع الحكومة الليبية في المدينة ونواحيها ومتابعة نسب إنجاز العمل ومنها مشروع رصف شارع طرابلس حيث تقوم الشركة المكلفة بعملية تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وذلك بعد ما تم الإنتهاء من معالجة الهبوطات والتصدعات وصب غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومعالجة مشاكل البنية التحتية .

كما استأنفت الشركة المنفذة لمشروع إعادة رصف شارع “الإنتلات” العمل علي المشروع حيث قامت الشركة بعملية كنس ونظافة الشارع وذلك استعداداً لعملية الرصف بمادة الإسفلت خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد ما تم الإنتهاء من معالجة الهبوطات في الشارع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية