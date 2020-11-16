ليبيا الان

“بلدي اجدابيا”.. متابعة مشروع رصف شوارع المدينة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المجلس التسييري لبلدية اجدابيا إشرافه على مشاريع الحكومة الليبية في المدينة ونواحيها ومتابعة نسب إنجاز العمل ومنها مشروع رصف شارع طرابلس حيث تقوم الشركة المكلفة بعملية تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وذلك بعد ما تم الإنتهاء من معالجة الهبوطات والتصدعات وصب غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومعالجة مشاكل البنية التحتية  .

كما استأنفت الشركة المنفذة لمشروع إعادة رصف شارع “الإنتلات” العمل علي المشروع حيث قامت الشركة بعملية كنس ونظافة الشارع وذلك استعداداً لعملية الرصف بمادة الإسفلت خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد ما تم الإنتهاء من معالجة الهبوطات في الشارع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك