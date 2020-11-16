“بلدي اجدابيا”.. متابعة مشروع رصف شوارع المدينة

يواصل المجلس التسييري لبلدية اجدابيا إشرافه على مشاريع الحكومة الليبية في المدينة ونواحيها ومتابعة نسب إنجاز العمل ومنها مشروع رصف شارع طرابلس حيث تقوم الشركة المكلفة بعملية تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وذلك بعد ما تم الإنتهاء من معالجة الهبوطات والتصدعات وصب غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومعالجة مشاكل البنية التحتية .
كما استأنفت الشركة المنفذة لمشروع إعادة رصف شارع “الإنتلات” العمل علي المشروع حيث قامت الشركة بعملية كنس ونظافة الشارع وذلك استعداداً لعملية الرصف بمادة الإسفلت خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد ما تم الإنتهاء من معالجة الهبوطات في الشارع .
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