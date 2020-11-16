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خطوات حثيثة لإنارة شوارع طبرق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مدير مكتب مشروعات بلدية طبرق المهندس “نصر شرح البال”  اجتماع عملٍ مع المهندس “طاهر سميع” من إدارة التخطيط بالشركة العامة للكهرباء ، لمتابعة سير عمل صيانة الإنارة العامة على مستوى بلدية طبرق و الفروع التابعة لها.

وذكرت الصفحة الإعلامية لبلدية طبرق في تدوينة لها أن الصيانة ستكون للإنارة داخل المخطط العام –”مركز البلدية- أولاً ومن ثم يتم الإنتقال إلى فروع البلدية “عمر المختار “، “المرصص” ، “عين الغزالة” ، “باب الزيتون” ، “بالخاثر” ، و إجراء  صيانة الإنارة العامة بها حسب خطة العمل الموضوعة ، وحسب الأولويات العاجلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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