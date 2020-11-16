خطوات حثيثة لإنارة شوارع طبرق

عقد مدير مكتب مشروعات بلدية طبرق المهندس “نصر شرح البال” اجتماع عملٍ مع المهندس “طاهر سميع” من إدارة التخطيط بالشركة العامة للكهرباء ، لمتابعة سير عمل صيانة الإنارة العامة على مستوى بلدية طبرق و الفروع التابعة لها.

وذكرت الصفحة الإعلامية لبلدية طبرق في تدوينة لها أن الصيانة ستكون للإنارة داخل المخطط العام –”مركز البلدية- أولاً ومن ثم يتم الإنتقال إلى فروع البلدية “عمر المختار “، “المرصص” ، “عين الغزالة” ، “باب الزيتون” ، “بالخاثر” ، و إجراء صيانة الإنارة العامة بها حسب خطة العمل الموضوعة ، وحسب الأولويات العاجلة.

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