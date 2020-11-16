68 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 43 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والإستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مصراتة تسجيل 68 إصابة جديدة بالفيروس في البلدية أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 43 مصابا، في حين توفى آخر، حسب آخر تحديث للوضع الوبائي صادر عن اللجنة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة 6605 حالات، منها 2065 نشطة، وشفاء 4348 مصابا، بينما توفى 192 آخرين.

وسجلت ليبيا 974 حالة جديدة حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأحد، من بينها 363 إصابة في مصراتة.

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