إعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية في بنغازي

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة إعادة إفتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بمدينة بنغازي أمس الأحد، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا أحمد جرار.

وشارك وفد يمثل وزارة الخارجية في افتتاح مقر القنصلية الجديد، وأكد أعضاء الوفد سعادتهم بإستئناف العمل القنصلي خدمة لأبناء الجالية الفلسطينية، و«للتعبير عن ايمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه و تحرير ارضه و اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس»، حسبما جاء في بيان عن الوزارة.

من جانبه، عبر القنصل العام لدولة فلسطين عن سعادته بـ«كل ما قُدم من تسهيلات من قِبل الوزارة من اجل ان تستأنف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ و مناخٍ ايجابي»، مشددا على «عمق العلاقات و الروابط الاخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن عبرت عنها مواقف صادقة و ثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين»، وفق البيان.

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