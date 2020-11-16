لجنة حقوقية ترحب ببيان النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بما جاء في بيان النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك إيمانا منها بأهمية دور المرأة كشريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي وإعادة بناء الدّولة على أسس السّيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص بين أبناء وبنات الوطن.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان تلقت “بوابة أفريقيا الإخبارية” نسخة منه، إنه جاء حماية لمكتسبات المرأة الليبية وتكريسا لمشاركتها الفعلية في الحياة السياسية وفي عملية صنع القرار على جميع المستويات كركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية، وتجاوبا وتطبيقا لقرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن الصادر بتاريخ 31 من تشرين الأول 2000 وقراره رقم (2467) حول مناهضة العنف الجنسي في النزاعات والصادر بتاريخ 23 أبريل 2019.

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة إدماج التوصيات التي انبثقت عن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر بمشاركة واسعة للمرأة الليبية خلال أربع جلسات تشاورية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأهمية ضمان احترام الحقوق السياسية للنساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها ، و ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة“.

والعمل على اتخاذ التدابير الأزمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي .

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.

وعبرت عن أملها في أن يساهم ملتقى الحوار السياسي الليبي في دعم المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام في ربوع ليبيا وقيادة الوطن إلى برّ الاستقرار والازدهار .