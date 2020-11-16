«بويصير»: تطهير البلاد من «الوساخة» أمر لا يقدر عليه الليبيون

زعم محمد بويصير، الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن تطهير البلاد مما وصفه بـ«الوساخة»، هو أمر لا يقدر عليه الليبيون، بحسب وصفه.

وقال بويصير المقيم في ولاية تكساس، ويحل ضيفاً دائماً على قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»: “قبل تسليم النخبة مصير البلاد، نحتاج لتطهيرها من «الوساخة» وهذا أمر لا يقدر عليه الليبيون”.

وأضاف في منشور ثاني “تسريبات تونس تقنعني باستدعاء انتداب لمدة عشر سنوات”، وفقا لتعبيره.

وتابع في منشور آخر “أفهم جيدا أن «ليبيا الحديثة» لن تتحقق إلا بتحقيق ثلاثة شروط أكررها دائما: إنهاء احتكار الدولة للعملية الاقتصادية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وأخيرا توطين العلم في المجتمع الليبي”.

وواصل “ملتقى تونس غرضه المحدود هو محاولة توحيد صف الليبيين للبدء في إنشاء دولة ولو لها نفس مثالب الدولة السابقة، وأنه حتى الانتخابات التي ستجرى بعد عام ونصف لن تكون نتيجتها إلا تعبيرا عن الفساد والتخلف الموجود حاليا ولكن بصناديق الاقتراع فالانتخابات وحدها بدون حركات سياسية واعيه لا تقيم ديمقراطية”.

واستطرد “أرجو أن تحقق السفيرة «ستيفاني» مخططها وأن تنتصر على العقل والمال الليبي الفاسد”.