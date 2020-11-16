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«الشحومي»: بعد حوار تونس أصبح لدينا «نصف حل»

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا، عن أمله في نجاح جلسات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس.

“الشحومي” غرد على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الإثنين، قائلاً: “اليوم وبعد انتهاء جلسات الحوار السياسي الليبي بمدينة تونس، أصبح لدينا نصف حل علي الأرجح بالمعادلة الصفرية الليبية”.

أضاف “الشحومي” أنه: “بالرغم من أنه (نصف حل) قد لا يصمد طويلاً و لكن ليس لنا سوي الأمل في أن يستكمل النصف الأخر بأسرع ما يمكن أو نعود جميعاً إلى المربع الأول للبحث عن معادلة جديدة للحل” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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