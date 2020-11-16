«غوقة»: «ستيفاني» قد تفاجيء الجميع برئيس لـ«الرئاسي» لم يكن مطروحاً كما فعل «ليون»

قال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، إن البعثة الأممية للدعم وستيفاني ويليامز، لن تتركا كل جهودهما خلال الشهور الماضية تذهب أدراج الرياح في معضلة من سيكون في المجلس الرئاسي ومن سيكون رئيساً للحكومة، أو من سيتولى المناصب السيادية في هذه المرحلة الانتقالية، وفق قوله.

“غوقة” في مداخلة مع قناة “الحدث” أضاف قائلاً: “قد يكون الخيار الأوحد أمام البعثة إذا تعثر الأمر – وهو فعلاً متعثر حتى الآن بسبب الأسماء – أن يكون باللجوء إلى الخيار الذي لجأ إليه المبعوث الأسبق ليون، عندما فاجأ الجميع باختياره شخصية خلافاً للشخصيات المرشحة من قبل مجلس النواب أو المؤتمر الوطني آنذاك، وخرج بشخصية غير معروفة للرأي العام، خلافاً لكل التوقعات والأسماء التي تم الطرح بها، وقد تكون هذه هي الوسيلة الأمثل للحفاظ على ما تحقق” وفق تعبيره.

وأضاف نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، تصريحاته للقناة مساء أمس الأحد، أن: “الخلافات القائمة حالياً قد تجهض كل الجهود السابقة وهو ما لن تسمح به البعثة الأممية” وفق قوله.