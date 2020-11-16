إعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية ببنغازي

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بمدينة بنغازي الأحد، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا أحمد جرار.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه شارك وفد يمثل وزارة الخارجية في افتتاح مقر القنصلية الجديد، وأكد أعضاء الوفد سعادتهم باستئناف العمل القنصلي خدمة لأبناء الجالية الفلسطينية، وللتعبير عن إيمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، عبر القنصل العام لدولة فلسطين عن سعادته بـ«كل ما قُدم من تسهيلات من قِبل الوزارة من أجل أن تستأنف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ ومناخٍ إيجابي»، مشددا على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب الليبي طيلة عقود طويلة من الزمن عبرت عنها مواقف صادقة وثابتة من قضية العرب المركزية فلسطين.

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