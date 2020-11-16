الصغير: اجتماع تونس.. حلقة مفرغة من التكهنات والتخمينات

أعرب وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، حسن الصغير، عن انتقاده للحوار السياسي بتونس.

وقال الصغير في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”اجتماع تونس نتيجته لا شيء، لم تنشر وثيقة رسمية واحدة تتعلق بخارطة الطريق، كل ما نشر هو مسودات وحتى ما تسرب على أنه نهائي اتضح بأنه صياغة لجنة الصياغة، ولم يقر من الكرادلة، لا رؤية واضحة للانتخابات سوى تاريخ وهمي أطلق لغرض التهدئة في قاعة ولاقى تصفيق دون آلية وجداول زمنية، لا رؤية واضحة لما بعد الانتخابات وكم ستكون المدة فيما بعد الانتخابات، لا تصور حقيقي للتوافق على دستور دائم، لا آلية للترشح وللتوافق على المناصب بالرئاسي والحكومة وبالتالي لا رئاسي ولا حكومة. يكفي لتدرك النتيجة الحقيقية للاجتماع بأن تطرح على نفسك نفس الاسئلة التي كنت تطرحها قبل اللقاء وستجد نفسك بدون إجابات بل وفي ذات الحلقة المفرغة من التكهنات والتخمينات”، بحسب تعبيره.