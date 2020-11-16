“الأمنية بنغازي الكبرى” تبحث حصر الأجانب واللوحات المعدنية للمركبات الشرطية والعسكرية

ناقشت الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى آليات حصر الأجانب بمدينة بنغازي، وفقا للجان المعدة لذلك، وفي إطار ما نصت عليه اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة بالجيش، اليوم الإثنين، أن الغرفة الأمنية في بنغازي الكبرى اجتمعت بمقرها في بنغازي بمبنى الاستخبارات العامة، بحضور كل أعضائها لمناقشة عدد من المواضيع أهمها مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها وبيان مواقع القصور ومواقع الضعف لتفاديها في المستقبل .

وبحث اللقاء تجديد آلية عمل تسليم المقرات الحكومية والخاصة، التي تم إخلاؤها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور، كما تم تحديد آلية عمل للقضاء على تجول المركبات الشرطية والعسكرية دون لوحات معدنية، في إطار التنسيق مع إدارة الآليات العسكرية ووحدة تراخيص بنغازي.

وتناول اللقاء تفعيل مصنع اللوحات المعدنية وتطويره، لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتكليف الشرطة العسكرية بمتابعة عمليات تسليم الأسلحة والذخائر من الوحدات التي تم إخلاء مواقعها إلى مقراتها الرسمية .

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