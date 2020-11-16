«الوطنية لحقوق الإنسان» تدعم مطلب تولي النساء الليبيات ‎%‎30 من المناصب القيادية

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببيان النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي كانت أهم المطالب الواردة فيه هو أن تتولى المرأة الليبية المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن ‎%‎30، وأن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة المقبلة امرأة، مشيرة لإيمانها بأهمية دور المرأة كشريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي وإعادة بناء الدّولة على أسس السّيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص بين أبناء وبنات الوطن.

وطالبت اللجنة، بأهمية ضمان احترام الحقوق السياسية للنساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها، وضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة، قائلة: كلنا أمل في أن يساهم ملتقى الحوار السياسي الليبي في دعم المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام في ربوع ليبيا وقيادة الوطن إلى برّ الاستقرار والازدهار”.

وكانت النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، قد دعين إلى أن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة، معلنات في بيان لهن أمس تمسكهن بثمانية ثوابت تخص تمثيلهن.

ووضعت النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي عددا من التوصيات، أهمها مراعاة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي في تشكيل حكومة الوحدة، مع ضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مؤكدات أهمية وجود تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.

وعبرت المشاركات عن أملهن في أن يساهم ملتقى الحوار السياسي الليبي في دعم المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام في ربوع ليبيا وقيادة الوطن إلى برّ الاستقرار والازدهار، وشددن في بيانهن على ألا تقل نسبة المرأة في تولي المناصب القيادية عن ‎%‎30.