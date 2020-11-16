الشحومي: لدينا نصف حل بالمعادلة الصفرية الليبية

رأى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إنه وبانتهاء جلسات الحوار السياسي الليبي بمدينة تونس، أصبح لدى الشعب الليبي نصف حل على الأرجح بالمعادلة الصفرية الليبية.

وقال الشحومي في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”اليوم وبعد انتهاء جلسات الحوار السياسي الليبي بمدينة تونس، أصبح لدينا نصف حل على الأرجح بالمعادلة الصفرية الليبية، برغم أنه قد لا يصمد طويلا ولكن ليس لنا سوى الأمل في أن يستكمل النصف الاخر بأسرع ما يمكن أو نعود جميعا إلى المربع الأول للبحث عن معادلة جديدة للحل”.

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