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شركة الكهرباء تبحث استئناف المشاريع المتوقفة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الجمعية العمومية للكهرباء، والنائب بالمجلس الرئاسي، عبد السلام كاجمان، مع كلٍّ من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة؛ خطة معالجة الاختناقات التي تمرّ بها الشركة العامة للكهرباء.

وبحسب بيان نشر عبر المنصة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء؛ فقد اطّلع النائب “كاجمان”، على كافة الإجراءات المتبعة للتوصل إلى استقرار الشبكة العامة للكهرباء.
وتضمّن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة آليات تنفيذ العمرات والصيانة لمحطات التوليد، بالإضافة إلى استئناف المشاريع المتوقفة؛ وذلك للحدّ من العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، بحسب بيان الإدارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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