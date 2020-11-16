ليبيا – بحث أمير قطر تميم آل ثاني والرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد في الدوحة آفاق تنمية علاقات التعاون بين البلدين، ومستجدات الأحداث في ليبيا.

الجانبين عقدا وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري في إطار زيارة يقوم بها الرئيس التونسي إلى قطر.

وبحث الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ لاسيما مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث هنأ تميم الرئيس التونسي على ما وصفه بـ” نجاح ملتقى الحوار الليبي ” المنعقد في تونس برعاية الأمم المتحدة، مشيدًا بالدبلوماسية التونسية.