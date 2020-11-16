البرغوثي: اتفاق وقف إطلاق النار المزمع دعمه بقرار من مجلس الأمن بدّد المخاوف بشأن عودة الحرب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن البرغوثي إنه رغم بدء بعض السفارات ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس منذ فترة، فإن هناك سفارات أخرى تباشر أعمالها من تونس؛ مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ودول عربية أيضًا.

البرغوثي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف والمزمع تدعيمه بقرار من مجلس الأمن الدولي بدّد الكثير من المخاوف بشأن عودة الحرب، وبالتالي سيسهم في التقليل من الاحتياطات الأمنية الكبيرة التي كانت الدول تفكر بها لضمان سلامة بعثاتها إذا ما عادت للعمل داخل ليبيا.

وتابع: “الجميع يلاحظون أن ليبيا ذاهبة نحو الاستقرار، والمسألة مجرد وقت لإعداد الترتيبات والتجهيزات لعودة عمل كافة السفارات من طرابلس”.

ولفت إلى أن أكثر المخاوف التي يتم تداولها كعثرات أمام عودة السفارة لممارسة أعمالها من العاصمة، انتشار الميليشيات المسلحة وتحديدًا في الغرب الليبي، والتخوف من احتمال قيامها باغتيال أو خطف أي دبلوماسي.

وذهب إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تولي اهتمامًا بالملف الأمني، بما يضمنه من ضبط كافة الكيانات التي تهدد كيان الدولة، متوقعًا حسم هذا الملف.

البرغوثي رأى أن نقل العاصمة إلى سرت يمكن أن يسرّع بنقل السفارات إلى هناك؛ لكونها مدينة هادئة ومستقرة وخالية من المظاهر المسلحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية