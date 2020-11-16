غوقة : البعثة الأممية لن تسمح بإهدار جهودها و قد تفاجئ الجميع بشخصية غير مطروحة لرئاسة ” الرئاسي”

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة، إن البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا و المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، لن تترك كل جهودهما خلال الشهور الماضية تذهب بسبب الخلافات القائمة على من سيكون رئيسا للمجلس الرئاسي ومن سيكون رئيساً للحكومة، أو من سيتولى المناصب السيادية في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف غوقة في تصريحات صحفية، أن البعثة ستلجأ إلى الخيار الذي لجأ إليه المبعوث الأسبق ليون، عندما فاجأ الجميع باختياره شخصية خلافاً للشخصيات المرشحة من قبل مجلس النواب أو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته آنذاك، مشيرا إلى أن هذه الوسيلة قد تكون هذه هي الأمثل للحفاظ على ما تحقق، على حد قوله.

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