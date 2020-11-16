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غوقة : البعثة الأممية لن تسمح بإهدار جهودها و قد تفاجئ الجميع بشخصية غير مطروحة لرئاسة ” الرئاسي”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة، إن البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا و المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، لن تترك كل جهودهما خلال الشهور الماضية تذهب بسبب الخلافات القائمة على من سيكون رئيسا للمجلس الرئاسي ومن سيكون رئيساً للحكومة، أو من سيتولى المناصب السيادية في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف غوقة في تصريحات صحفية، أن البعثة ستلجأ إلى الخيار الذي لجأ إليه المبعوث الأسبق ليون، عندما فاجأ الجميع باختياره شخصية خلافاً للشخصيات المرشحة من قبل مجلس النواب أو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته آنذاك، مشيرا إلى أن هذه الوسيلة قد تكون هذه هي الأمثل للحفاظ على ما تحقق، على حد قوله.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • لو كانت الامم المتحدة الامريكية ومتعوثها فى ليبيا تريد حل المشكلة الليبية بجد فالامر سهل جدا جدا بالاستجابة لارادة الشعب الذى خرج الى الشارع بالالاف وطالب بتسليم السلطة التنفيذية لرئيس السلطة القضائية والابتعاد عن نجاسة السياسة والانتهازيين وبالتعاون مع لجنة العشرة فى سرت يمكن ادارة الفترة الانتقالية وتطبيق القانون على الجميع اما العك السياسى وسبطرة قطيع الخرفان على ملتقى الحمار السيلسى فى تونس فلن يؤدى الا الحرب مرة اخرى وما حدث فى تونس هو نفس سيناريوا سلامة لعقد مؤتمر جامع لجماعة الاخوان فى غدامس بهدف شرعنة المليشيات واقصاء البرلمان واسلوب الاخوان الغبى معروف ومدعوم بالرشى ولكنه يفشل فى النهاية لانهم قلة من حثالة المجتمع تعيش فى الظلام ويسخر منها الجميع اذا سلط عليها الاضواء

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  • شرعية الشارع هى الحل بالخروج فى تظاهرات سلمية فى جميع المدن الليبية يوم الجمعة القادم تطالب بتسليم السلطة التنفيذية لرئيس السلطة القضائية للعمل من سرت بدعم امنى من لجنة العشرة العسكرية لتوحيد المؤسسات الامنية واصدار عفو عام واعادة المهجرين الى بلادهم والاعداد للانتخابات القتدمة بعد طرد كل ااقوات الاجنبية والمرتزقة ورفع شعار ليبيا فوق الجميع وليست للبيع لجرابيع قطر وتركيا والقانون اساس الحكم والاخوان عصابة ارهابية

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