«عبير موسى»: لن تكون تونس أرضاً لاحتضان «الإخوان» 

دعت عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، والنائبة بمجلس النواب التونسي، إلى تظاهرات عصر اليوم الإثنين، للتنديد بجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، إنطلاقاً من شارع خير الدين باشا بالعاصمة التونسية.

“موسى” كتبت على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “اعتصام الغضب ضد التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للفكر الظلامي المناهض لقيم الجمهورية.. لن تكون تونس أرضاً لاحتضان الإخوان.. ارحلوا عنا” وفق قولها.

وسبق أن قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، قبل أيام، إن الإخوان يخافون من التنديد بتبييض الإرهاب وحل التنظيمات المشبوهة ومراقبة التمويلات الأجنبية.

أضافت في بيان، آنذاك، أن كتلة رئيس المجلس الإخواني راشد الغنوشي، تتسبب في رفع إجتماع المكتب لأنها تريد تعطيل عملية تحديد موعد جلسة المصادقة على لائحة التنديد بتبييض الإرهاب المقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر، مضيفةً: “ننتظر دخول رئيس كتلتهم لاستئناف النظر في الموضوع..يريدون المماطلة لأنهم يعلمون أن لي موعدا اعلاميا بداية من الساعة السادسة مساء على قناة الحوار.. هذه ديمقراطية الإخوان.. سجل يا تاريخ”.