سلامة: ملتقى الحوار الليبي بتونس حقق تقدما كبيرا

أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق لدى ليبيا، غسان سلامة، بما تحقق خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقال: «وحدهم الذين يدركون مدى تعقد الأزمة الليبية منذ ١٠ أعوام قادرون على قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي في تونس»، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد.

ووجه سلامة التحية للمشاركين في الملتقى، وللمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وإلى أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لتسهيلهم عقد الملتقى «كي يرافق التقدم الذي سجل سابقا في المسارين العسكري والاقتصادي».

ومساء أمس الأحد، أعلنت وليامز انتهاء الملتقى بتوافق على ثلاثة ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق.

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