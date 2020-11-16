الأرصاد: سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، في نشرته اليوم الإثنين، أن يميل الطقس إلى الاعتدال على غالبية مناطق البلاد اليوم الإثنين، وسقوط أمطار بنسبة جيدة على مناطق الشمال الغربي، مساء غد الثلاثاء، تصحبها سحب رعدية، قد تكون غزيرة على بعض المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، فالسماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة فالسماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الخليج والساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب، تتكاثر يوم الأربعاء المقبل على مناطق الجفرة وغدامس، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو فالسماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

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