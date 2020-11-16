الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 8 حالات وفاة و 722 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن تسجيل 8 حالات وفاة و 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 600 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4029) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1505) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1159) عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (444) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (130) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (127) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (2) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات، ومن مختبر فرع المركز غريان عدد (84) عينة، ومن المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (52) عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (130) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج فحص العينات أظهرت سلبية ( 3307 ) وإيجابية (722) منهم (506) حالة جديدة و (216) حالة مخالطة .

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