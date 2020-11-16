«مكافحة الأمراض»: 722 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 600 شخصا ووفاة 8 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاحد 15 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (251).

واستلم المركز عدد (4029) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1505) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1159) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (444) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (130) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (127) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز غريان عدد (84) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (52) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (130) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3307) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (722) عينة موجبة لفيروس كورونا (506 جديدة + 216 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 304 حالة جديدة

عدد 46 حالة مخالطة

2.جنزور

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

3.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 21 حالة مخالطة

4.مصراتة

عدد 68 حالة مخالطة

5.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

6.السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

7.قصر الأخيار

عدد 18 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

القلعة

عدد 5 حالة جديدة

10.الزاوية الغرب

عدد 8 حالة جديدة

11.ظاهر الجبل

عدد 2 حالة جديدة

12.الزهراء

عدد 14 حالة جديدة

13.العامرية

عدد 14 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 4 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

16.الماية

عدد 5 حالة جديدة

17.زواره

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

18.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

19.ترهونة

عدد 1 حالة مخالطة

20.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

21.العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

22.القره بوللي

عدد 11 حالة جديدة

23.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

24.الجفارة

عدد 19 حالة جديدة

25.جادو

عدد 2 حالة جديدة

26.سبها

عدد 6 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

27.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

28.الغريفة

عدد 8 حالة جديدة

29.أم الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

30.سوق الجميس امسحيل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

31.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

32.غريان

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

33.الزاوية المركز

عدد 18 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

34.الزنتان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

35.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

36.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 600 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 427 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في الخمس

3.عدد 20 حالة في غريان

4.عدد 43 حالة في مصراته

5.عدد 18 حالة في زاوية المركز

6.عدد 25 حالة في بني وليد

7.عدد 12 حالة في الزنتان

8.عدد 52 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الخمس

2.عدد 2 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في مسلاته

4.عدد 1 حالة في صبراته

5.عدد 3 حالات في زواره

الإحصاءات العامة

1.اجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 74324

2.الحالات النشطة : 28566