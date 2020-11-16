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«الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية على مناطق بالشمال الغربي غدا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق الشمال الغربي مساء غدا الثلاثاء، وصباح يوم الأربعاء.

وسيصحب موجة الطقس السيء سحب رعدية، كما ستهطل أمطار متوسطة إلى جيدة خصوصا على المنطقة الممتدة من رأس جدي حتى الخمس والدواخل وبعض مناطق الجبل، حسب تنبيه المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأشار التنبيه إلى أن الأمطار، التي ستكون غزيرة أحيانا، ستؤدي إلى تجمع للمياه في الأماكن المنخفضة، إضافة إلى الطرق والتجمعات السكنية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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