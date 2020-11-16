منفذ وازن الحدودي يشترط للعبور وجود تحليل “بي سي آر” سلبي مدته لا تتجاوز 72 ساعة

أعلن عبد الرحمن البغلي مدير منفذ وازن الحدودي، الأحد، أن فتح معبر وازن الحدودي بين ليبيا وتونس تم وفقا لبروتوكول متفق عليه بين البلدين، واصفًا الحالة الأمنية في المعبر بـ ”الجيدة”.، لافتا إلى أنه يجب على كل المسافرين في الاتجاهين، تقديم تحليل “بي سي آر” سلبي، مدته لا تتجاوز 72 ساعة.

وأشار البغلي، في تصريح صحفي، إلى أن حركة المرور متوسطة حتى الآن، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ جاهزة لاستقبال المسافرين الليبيين والتونسيين، مبينا أنه تم تثبيت وحدة طبية في المنفذ تابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لمتابعة أي طارئ

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