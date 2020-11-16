«الأرصاد»: أمطار رعدية على الساحل الغربي غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار على الساحل الغربي بداية من غد الثلاثاء، تصاحبها أمطار رعدية، في حين يحتمل سقوط أمطار خفيفة على الساحل من الخليج إلى طبرق اليوم الإثنين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر غدا الثلاثاء على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، ومن المتوقع سقوط أمطار جيدة اعتبارا من مساء الغد على الساحل الغربي تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة بعد ظهر الغد بسبب سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة، والرؤية جيدة.

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