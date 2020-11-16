الصغير: حوار تونس لم يسفر عن شيء

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، اليوم الإثنين، أن اجتماع تونس لم يسفر عن شيء و لم تنشر وثيقة رسمية واحدة تتعلق بخارطة الطريق، لافتا إلى أن كل ما نشر هو مسودات وحتى ما تسرب على أنه نهائي اتضح بأنه صياغة لجنة الصياغة.

وأوضح الصغير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لا توجد رؤية واضحة للانتخابات سوى تاريخ وهمي أطلق لغرض التهدئة في قاعة ولاقى تصفيق دون آلية وجداول زمنية، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لما بعد الانتخابات وكم ستكون المدة فيما بعد الانتخابات.

وأشار الصغير إلى أنه لا يوجد تصور حقيقي للتوافق على دستور دائم، ولا توجد آلية للترشح وللتوافق على المناصب بالرئاسي والحكومة وبالتالي لا رئاسي ولا حكومة. بحسب تعبيره.

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