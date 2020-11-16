ليبيا الان

«الرفادي»: تعاطي بعض المحسوبين على «ثورة فبراير» مع ترشح «عقيلة» لـ«الرئاسي» منتهى العبث

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، عن رفضه ترشح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لمنصب رئيس “المجلس الرئاسي” الفترة القادمة.

“الرفادي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “أن تصل بالبعض ممن يحسبون على ثورة فبراير وعلى المؤسسات الحزبية ، أن يتعاطوا مع رغبة شخص مثل ” عقيله صالح ” في رئاسة المجلس الرئاسي، وهم يعرفون ما فعل بليبيا وثورتها ورجالها، فذلك منتهى العبث وأجلى صورة لعبادة الكرسي وحب السلطة والدوس على مشاعر الناس” على حد زعمه.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس,

وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.

وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.

وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.

وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.

وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ75٪ “.، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.

وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.

وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.

وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياسيد / الرفادي من المخجل انه مازلت تحكي عن نكبة فبراير او قهاير….الشعب يريد ان ينسي هذه الخطيئة والجريمة التي نظمتها الدول الاستعمارية بمساعدة إخوانية …نريد ان ننسي مافعلته ثورة قهاير بنا من تشريد وتجهيل ومرض وفقر وانقطاع الخدمات وانعدام الامن وووو…وانت مازلت تحكي عنها بحكم تبعيتك للخوان المفلسين …أستيقظ يااخي واترك المصالح الشخصية و قف مع شعبك المسكين الفقير والمريض ….ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا…

    رد

  • يا كلاب فبراير انتم خوارج العصر كلاب الناتو اجرمتم في حق الشعب الليبي يا حيوانات انتم خوارج العصر كلاب الاتراك الانجاس يا حيوانات يا كلاب الناتو ههههه انتم الخوارج قتلتم المسلمين بحلف الناتو واساطيل الفرنسيس اعداء الله والرسول يا كلاب فبراير يا خوارج العصر هههه

    رد

  • ملعون ام فيراير وابوفبراير مع ان عقيلة صالح محسوب على فبراير ايضا ياحمار وكذلك المشير ايضا محسوب على فبراير ولكنهما صححا الخطأ بثورة الكرامة التى تجب كل ماقبلها فجرائم فيراير لاتحصى من دمار وسفك للدماء وتشريد اللعالى واحتلال ليبيا من المرتزقة وانتشار الفساد وغيرها من الشرور والجرائم الا تستحى ياميبون وانت تتحدث عن مؤامرة افسدت اليلاد وسلمتها لشر خلق الله من الاخوان المفسدين لعنة الله عليهم اجمعين

    رد

  • سيتم الغاء شهر فبراير الاسود فى التقويم الليبى ونسميه يناير تو من شدة كراهية الشعب الليبى لصراصير فبراير وسوف يتم تكريمهم فى السجون كما حدث لما يسمى ثوار يناير فى مصر ثوار موزه وهيلارى كلينتون صحيح اللى اختشوا ماتوا والشعب الليبى قرر اختيار سيف الاسلام القذافى رئيسا لليبيا وليس عقيلة المحسوب على فبراير وستكون ثورة الغامق بدلا من الفاتح ستكون سواد على الخوان

    رد