شركة الكهرباء: عودة التيار إلى أحياء في عين زارة بعد أعمال صيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي إلى أحياء سكنية في عين زارة بعد إجراء أعمال صيانة.

وركب فنيو ومهندسو دائرتي توزيع الأصابعة وجنوب غريان محطات هوائية وأرضية وشبكات هوائية متضررة بالمنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلنت بلدية عين زارة تشغيل محطة مثلث الكهرباء، التي تغذي مناطق فطرة والشيخان، كما ستصل الخدمة حتى السكان جوار جامع قدورة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال فنية.

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