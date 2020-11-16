«الشحومي»: بعد حوار تونس أصبح لدينا «نصف حل» ولن يصمد طويلا

أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا، سليمان الشحومي، أنه بعد انتهاء جلسات الحوار السياسي الليبي بمدينة تونس، أصبح لدى ليبيا نصف حل على الأرجح بالمعادلة الصفرية الليبية.

وقال الشحومي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إنه برغم أن نصف الحل هذا لن يصمد طويلا ولكن ليس لدى الليبيين سوي الأمل في أن يستكمل النصف الأخر بأسرع ما يمكن أو نعود جميعا إلى المربع الأول للبحث عن معادلة جديدة للحل.

وكان الشحومي، قد أكد أن المسار التنموي الليبي توقف تماما منذ العام 2011م بسبب الحروب والنزاعات الأهلية، رغم الاستمرار في الإنفاق الحكومي على نفس المنوال، بل وأكثر في الإنفاق الجاري، الذي تركز على المرتبات وغيرها من مصروفات الإنفاق التسييري وبعض الأصول غير الإنتاجية مثل شراء السيارات والأثاث المكتبي وغيرها.

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