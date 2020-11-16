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البيوضي : تحديد موعد الإنتخابات وانكشاف حقيقة ” النخبة الإنتهازية ” هما مكسب حوار تونس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر السياسي والكاتب سليمان البيوضي ان ملتقى تونس للحوار السياسي قد حقق فشلًا إلا انه حقق أيضًا نجاحات تمثلت في كشف حقيقة ما وصفها بـ ” النخب الانتهازية ” وتحديد موعد ثابت للإنتخابات .

وقال البيوضي في منشور عبر صفحته على فيسبوك  : ” أعطانا الملتقى موعدا محددا لانتخابات عامة رئاسية و برلمانية ، و هذا المكتسب يجب أن يبقى ليرى النور ، و على كل الفاعلين و الطامحين و المهتمين بالشأن العام ، بالدفع دون كلل أو ملل لإنهاء كل التدابير الملزمة لتطبيقه دون تأجيل و أن توضع النصوص التي ستحاسب كل من يحاول تعطيل هذا المسارالملتقى الليبي ” .

وكتب البيوضي المنشور التالي :

نجاحات وفشل

لقد مَرَّ يوم أمس 15 نوفمبر عصيبا على الليبيين الحالمين بالسلام و المدفوعين بالأمل ، فبعد أشهر طويلة من الحوارات و الإتفاقات المبدئية ، كانوا و خلال ست أيام يضعون أيديهم على قلوبهم ، و بانتطار أخبارا جديدة تفضي لإعلان بشرى اتفاق سياسي يفضي لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ، لكن هذه الانتظارات لم تتحقق ، بسبب الانتكاسات المتتالية والتراجع عن حزمة من الإتفاقات المبدئية .

وكان ذلم حيث اختار الإنتهازيون أن يضعوا العربة أمام الحصان ، استثمارا للحظة تاريخية اختارتهم لأجل ليبيا ، فاختاروا هم مصالحهم و أطماعهم ، و شكلوا ما يمكن أن يُسمى بتحالف الضرورة و الذي جمع بين نقيضين أحدهما يعتبر رمزيته التاريخية أساسا لبناء أي اتفاق لإنقاذ ليبيا ، و آخر ينطلق من خلفية فكرية وأيدلوجية تؤمن بالتمكين ، و أعظم غواياتها هو الوصول للسلطة ، و قد كان أن وضعوا عصى الحرب في دواليب السلام ، أو هكذا يعتقدون .

إن الأسوأ مما سبق هو ممارسات الدجل الممنهج و محاولات التنويم للعجز الذي أوقع الإنتهازيون فيه أنفسهم عندما قرروا خرق سفينة الملتقى لإغراقها و كل أهل ليبيا معهم في بحر من الدماء ، هو تبادل الإتهامات المبكر و البحث عن قميص عثمان ليرفع على حراب البنادق ، في استدعاء مبكر لأبناء الفقراء ليذبحوا جَوْعى على موائد اللئام المختلفين على الغنيمة .

هكذا بدى المشهد بصعوباته و تعقيداته مع تطاير أخبار الفشل ، لكن الحقيقة أن الملتقى فشل في إعلان أسماء أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة ، لكن المسار السياسي المتعثر لم يَهْزِم إرادة الليبيين و الحوار بكل امتداداته ، و قد حقق نجاحات مهمة يمكن البناء عليها .

نجاحات
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1- يحسب لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تمكنت من إخفاء صوت البنادق و أزيز الرصاص ، و أنجزت الصعب و هو اتفاق 5+5 و الذي يمثل حجر أساس مهم وجب التمسك به و دعمه و عدم السماح بمحاولات إجهاضه ، هذا الإتفاق بين أن التنازلات المؤلمة تحتاج لرجال من نوع خاص .

2- لقد أعطانا الملتقى السياسي في تونس جرعة أمل ، برؤيتنا لنساء ليبيا اللاتي أثبتن ريادتهن و أنه لا مستحيل بالنسبة لهن ، و أنهن قادرات و ملهمات .

3- لقد أعطانا الملتقى موعدا محددا لانتخابات عامة رئاسية و برلمانية ، و هذا المكتسب يجب أن يبقى ليرى النور ، و على كل الفاعلين و الطامحين و المهتمين بالشأن العام ، بالدفع دون كلل أو ملل لإنهاء كل التدابير الملزمة لتطبيقه دون تأجيل و أن توضع النصوص التي ستحاسب كل من يحاول تعطيل هذا المسار ، مع تأكيد علني و صريح بإنهاء شعار الإستفتاء كوسيلة ابتزاز سياسي ، المسودة مختلف عليها و يجب أن تخضع لحوار مجتمعي و تعديل حقيقي .

3- لقد أعطتنا بعثة الأمم المتحدة فرصة ليكتشف الليبيون الحقيقة على علاتها لدينا نخبة انتهازية ، لا يعنيها إلا البقاء للأبد و كل الشعارات التي تستخدمها كاذبة .

4- لقد كان هذا الملتقى فرصة ليكتشف الجميع أن هناك شخصيات سياسية من الممكن الإختلاف معها ، لكنها شخصية المواقف و اللحظات التاريخية و قد كان لهم دورهم ، وأدعوهم صادقا بأن يخرجوا للإعلام و يقدموا للمجتمع المحلي الحقيقة على علاتها .

هي نقاط قليلة استجمعتها دفعا للأمل ، و الكل مطالب اليوم بالدفع نحو التسوية مهما كانت مؤلمة في تنازلاتها و أن لا نسمح لمجموعات مصلحية و انتهازية ان تعيدنا لمربع الإحتراب .

خاتمة
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شكرًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهدها ، و نرجوا أن تكون قادرة على معالجة الإختلالات داخل منظومة الحوار ، شكرًا لـ 46 ليبية و ليبي الذين حاولوا حتى اللحظة الأخيرة إنقاذ الموقف و الوقوف في وجه تحالف الإنتهازيين .

إن الفرصة لا زالت قائمة لتقديم بدائل للحل بما فيها ترميم المجلس الرئاسي أملا في تحقيق طموحات أبناء الأمة بإنهاء الإنقسام و المعاناة و التوجه في 24/ديسمبر/2021 لصناديق الإقتراع .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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