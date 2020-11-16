«الجراري»: تركيا تفرض شركاتها في ليبيا لإنقاذ اقتصادها المتدهور

أكد إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، أن تركيا تحاول الهيمنة على موارد الاقتصاد الوطني وفرض شركاتها في البلاد، رافضا تلك المحاولات.

وقال الجراري في تصريحات صحفية: “نرفض هيمنة الشركات التركية ومحاولتها السيطرة على المصارف والمطارات والموانئ في ليبيا، حيث يعد هذا الأمر انتهاكا للسيادة الليبية”.

وأضاف تركيا تسعى من خلال الاستحواذ على موارد الدولة الليبية عبر شركاتها؛ لمعالجة اقتصادها المنهار وتدهور الليرة التركية”.

وتواجه الليرة التركية تدهورا خطيرا منذ عدة أشهر وهو ما أثر بشكل كبير على اقتصادها ومواردها، وفي محاولة لإنقاذ اقتصادها سعت للهيمنة بكل قوتها على موارد ليبيا عبر اتفاقيات مشبوهة مع حكومة فائز السراج.