معلقًا على الحوار السياسي في تونس.. افحيمة: الحلول المعلبة المستوردة لا تأتي بخير

ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على انتهاء الحوار السياسي في تونس، قائلًا: “دليل جديد على أن الحلول المعلّبة المستوردة لا تأتي بخير”.

افحيمه أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “محطة النهاية التي وصل إليها حوار تونس كان من المفترض أن تكون هي محطة الانطلاق؛ لأننا سبق وأن توقّفنا عندها في حوارات سابقة، لكن مبدأ تجيير نجاحات الغير كان هو المبدأ الحاكم لدى ستيفاني على ما يبدو”.

وأكد على أن ما حدث يؤكّد ما تم الحديث عنه مرارًا وتكرارًا من أن المشكلة في ليبيا أصبحت مشكلة أسماء، أي “من يتقلد ماذا”، ولم تعد قضية وطن، بحسب قوله.

كما تابع: “النجاح ليس كلمة تقولها ستيفاني في مؤتمر صحفي وتتلقّفها وسائل الإعلام لتثبت بها نجاحها في مواضع فشل غيرها”.