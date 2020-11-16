السباعي: الهدف من حوارات تونس تفتيت القوى السياسية والعسكرية التي صدت الهجوم على طرابلس

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن الغرض الأساسي من حوارات تونس التي ترعاها البعثة الأممية تشتيت وتفتيت القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية، التي تشكلت بعد ماوصفه بـ”الهجوم” في الرابع من أبريل من عام 2019 الرافضة لعسكرة الدولة، على حد تعبيره.

السباعي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد قال: “الغرض الأساسي من حوارات تونس هو تشتيت وتفتيت القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية التي تشكلت بعد هجوم 4/4 الرافضة لعسكرة الدولة، وكل ما سوى ذلك في حوارات تونس حواشي لا قيمة لها”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية