البيوضي: جلسات الحوار في تونس باءت بالفشل وعلى من كان السبب أن يتحمل مسؤولياته

ليبيا – قال المحلل السياسي سليمان البيوضي إن جلسات الحوار انتهت بالفشل، وعلى من كان السبب أن يتحمل مسؤولياته، مضيفًا: “أنتم من وضع عصي الحرب في دواليب السلام و لم تنتبهوا للحظة تاريخية اختارتكم لتكفّروا عن أخطائكم التي اقترفتموها في حق أبناء الأمة“.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد تابع: “لا تطلقوا جوقة مطبليكم وأبواقكم بالكذب والبهتان ليحرضوا أبناء البسطاء ليحملوا البندقية، ولا تزوروا الحقائق وقولوا لهم أن السبب هو رغبتكم الجامحة لأن يكون مرشحكم على رأس السلطة مهما كان الثمن، ولا تحاولوا عبثًا البحث و التنكيش في مواقف الآخرين لتتهموهم. لقد بانت سوءاتكم وفضحتكم نياتكم “.

وأردف: “فشلتم في تجاوز أطماعكم داخل قاعة واحدة، بالتالي لا يمكن أن تجنوا أي نتيجة بتطبيق زوووم ZOOM “.

المحلل السياسي اختتم أن أي أمة تقرر أن ترهن مصيرها للئام والفاسدين والانتهازيين فإن الكوارث ستبقى متلاحقة وتتبعها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية