قشوط: حوار تونس يضع الليبيين أمام منعطف تاريخي إما القبول بحل من خلف الحدود أو العودة للمربع الأول

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي محمد قشوط أن الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اعتمدت المحاصصة بين الأقاليم الثلاثة، فاختارت عناصر موالية للإخوان في كامل المنطقة الغربية.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف أن المبعوثة الأممية اختارت وفد المنطقة الشرقية من الموالين للإخوان يتقدمهم إبراهيم صهد ومنصور الحصادي، وهذا يعني أن الإخوان يتفاوضون فيما بينهم.

وأكد على أن هذه الوقائع تضع الحوار أمام محكٍّ حقيقي وسيضع الليبيين أمام منعطف تاريخي، إما أن يقبلوا بالحل الذي جلبته لهم ستيفاني من خلف الحدود، أو أن تعود البلاد للمربع الأول.

قشوط اختتم بقوله إن البعثة الأممية تزيد من تأزيم الأمور، خصوصًا بتجاهلها لملف التعديات التركية وسيطرتها على بعض القواعد في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية