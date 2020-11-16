الثني يبحث مشاكل صندوق التضامن الاجتماعي

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا للاطلاع على كافة المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وأكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، صادرا تعليماته بضرورة وضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية.

يشار إلى أنه تم تكليف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمهام تأمين كافة دور الرعاية الاجتماعية، على أن يخاطب الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي الكبرى، بكافة الأفراد المخالفين للقانون، وحصر كافة احتياجات المؤسسات الاجتماعية بما يكون له الأثر والمردود الإيجابي لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لمستحقيها وفقا للقانون.