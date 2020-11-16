الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى تونس بعد توقف 8 أشهر

نظمت شركة الخطوط الجوية الليبية صباح اليوم الإثنين، أولى رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار تونس قرطاج، بعد توقف دام ثمانية أشهر.

وستسير الرحلات من «معيتيقة» إلى «قرطاج» بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا أيام السبت والإثنين والخميس، وذلك في الثامنة صباحا، حسب بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي سياق متصل، عادت حركة التنقل إلى طبيعتها بين ليبيا وتونس، يوم السبت الماضي، بعد إغلاق على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

وتم إغلاق الحدود نهاية مارس في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنلقون بين البلدين.

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