الحزب الدستوري الحر يطلق اعتصام الغضب.. وموسى: تونس لن تكون أرضاً لاحتضان «الإخوان»

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى أنها ستفتتح غدا “اعتصام الغضب” وذلك أمام “اتحاد القرضاوي” في شارع خير الدين باشا بالعاصمة.

وقالت موسى على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إن الاعتصام سيكون تحت شعار “ارحلوا عنّا” بداية من يوم غد الاثنين 16 نوفمبر 2020 من الساعة الرابعة والنصف مساء.

وأضافت موسى أن هذا الاعتصام سيكون ضد التنظيمات السياسية الداعمة للفكر الظلامي المناهض لقيم الجمهورية التونسية، مضيفة أن تونس لن تكون أرضاً لاحتضان الإخوان.. مطالبة إياهم بالرحيل.

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