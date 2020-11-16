إجمالي إصابات كورونا في ليبيا يقترب من 75 ألفا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين رصد ثماني وفيات وتسجيل 722 إصابة جديدة في ليبيا منها 506 إصابات جديدة، و216 حالة مخالطة.

وقام المركز بإجراء الفحوصات لـ 4,029 عيّنة استلمها 14 مختبرا موزعة في عدد من المدن والمناطق في ليبيا، لتظهر النتائج سلبية 3,307 عينات، بحسب البيان.

وكانت مدينة طرابلس الأعلى في الإصابات اليومية بالفيروس بتسجيلها 350 إصابة منها 304 إصابات جديدة تليها مدينة مصراتة بــ 68 حالة مخالطة.

أما حالات الشفاء، بحسب المركز، فقد سجلت رقمًا كبيرًا بـ 600 حالة، سُجّل منها في طرابلس وحدها 417 حالة، تليها مدينة زليتن بـ 52 حالة؛ ليصبح إجمالي أعداد المتعافين من كورونا 44,753 حالة.

ورفعت الوفيات الجديدة أعداد ضحايا الوباء في ليبيا إلى 1,025 حالة من جملة إصابات بلغت 7,4320 حالة، منها 28,566 حالة نشطة.

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